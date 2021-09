Calcio Eccellenza: Fabbri regala i primi tre punti al Tropical Coriano

Sport

Coriano

| 17:54 - 12 Settembre 2021

Esordio vincente per il Tropical Coriano davanti al pubblico amico. Gli episodi decisivi arrivano nella ripresa: al 47' Bergamaschi calcia dai 25 metri di destro superando Pollini, ma il palo evita la capitolazione del portiere rossoblu. Al 70' Fabbri decide la gara con un'azione personale: incuneatosi in area, trova la conclusione vincente superando Laganga. Nel primo tempo Pollini era stato decisivo al 37' nel deviare il tiro di Alberani, destinato a insaccarsi sotto la traversa.



Tropical Coriano - San Pietro in Vincoli 1-0



TROPICAL CORIANO: Pollini, Galassi, Palazzi (49' Perazzini), Stanco, Deluigi, Anastasi; Mularoni, Fabbri (79' Vitaioli); Rivi, Vagnarelli (84' Matteoni), Canini (65' Tomassini).

In panchina: Bascucci, Crescentini, Costantini, Bartoli, Santarini.

SPIV: Laganga, Morigi (9' Strada), Gavelli, Della Pasqua, Casadio M., Zanzani, Marocchi (76' Rocchi), Bergamaschi; Lombardi, Giordumi (86' Felli), Alberani (76' Lucarelli).

In panchina: Casadio A., Ravaglia, Casanova, Amaducci, Severi.



ARBITRO: Arienti di Cesena (Assistenti Bissioni e Topo di Cesena).

RETI: 70' Fabbri.

NOTE: ammoniti Vagnarelli, Deluigi, Marocchi, Casadio M., Lombardi. Recupero 2'pt e 4'st.