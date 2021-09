Coronavirus: calano i casi a Rimini e in Regione. Nessun decesso

Attualità

Rimini

| 16:06 - 12 Settembre 2021

Bollettino Covid 12 settembre 2021.

Nel riminese comunicati 42 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, 16 sintomatici e 26 asintomatici. In settimana i casi sono stati 364, media 52 contagi al giorno, in calo rispetto alle settimane precedenti.



Nel complesso in regione sono in calo i nuovi casi di positività e, per la prima volta da molti giorni, non si registrano nuovi decessi. I nuovi casi sono infatti 453, individuati sulla base di 24.764 tamponi, fra molecolari e antigenici. Poco meno della metà, 202, sono asintomatici. Mentre diminuiscono i casi attivi (sono circa 15mila, il 97% in isolamento domiciliare) salgono i ricoveri: in terapia intensiva ci sono infatti 45 pazienti, due in più di ieri e 398 (+8) negli altri reparti Covid.



CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 127nuovi casi, seguita da Parma con 56 e Bologna con 46. Poi da Rimini (42), Reggio Emilia (35), Ravenna e Ferrara (33), Forlì (23) e infine Cesena (22) e il Circondario Imolese e Piacenza (18).