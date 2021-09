MotoGp: trionfo di Bagnaia (Ducati) su Marquez, sesto l'ottimo Bastianini

Sport

Rimini

| 15:34 - 12 Settembre 2021

Enea Bastianini.

Francesco Bagnaia su Ducati ha vinto il Gran Premio di Aragon centrando il suo primo successo nella classe MotoGp. Sul circuito spagnolo, il pilota italiano ha preceduto la Honda di Marc Marquez, dopo un incandescente duello finale, e la Suzuki di Joan Mir.

Quarto posto per l'Aprilia di Aleix Espargaro, solo ottavo il leader del Mondiale Fabio Quartararo, mentre chiude penultimo Valentino Rossi.

Grandissima prestazione per il riminese Enea Bastianini che partito dalla nona posizione si è piazzato sesto. Dopo una partenza non brillante, il pilota riminese in sella alla Ducati Avintia ha condotto una gara aggressiva e ha duellato a lungo con Fabio Quartararo che ha chiuso all'ottavo posto. Dopo questa gara, Fabio Quartararo, leader della classifica iridata, sale a quota 214 punti con Bagnaia che grazie alla vittoria balza in seconda posizione a 161 con quattro lunghezze di vantaggio su Mir.

ORDINE DI ARRIVO

1. Bagnaia 41:44.422

2. M. Marquez +0.673

3. Mir +3.911

4. A. Espargaro +9.269

5. Miller +11.928

6. Bastianini +13.757

7. Binder +14.064

8. Quartararo +16.575

9. Martin +16.615

10. Nakagami +16.904

11. Lecuona +17.124

12. Rins +17.710

13. P. Espargaro +19.680

14. Oliveira +22.703

15. Petrucci +25.723

16. Crutchlow +26.413

17. Zarco +26.620

18. Vinales +27.128

19. Rossi +32.517

20. Marini +39.073