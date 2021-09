Moto2, ad Aragon Marco Bezzecchi cade a 12 giri dalla fine. Hurrà di Raul Fernandez

Sport

Rimini

| 14:51 - 12 Settembre 2021

Marco Bezzecchi.

Sul circuito di Aragon nella classe Moto2 domenica da dimenticare per il riminese Marco Bezzecchi - partito dalla terza fila accanto a Fabio Di Giannantonio - è caduto a 12 giri dal termine mentre inseguiva un piazzamento in top five. Un risultato che costringe il pilota Sky VR46 a salutare definitivamente ogni speranza iridata. Troppo elevato il gap dalla coppia KTM a cinque gare dal termine, ma una stagione comunque positiva per il pilota romagnolo il cui futuro parla sempre più di top class. Ha vinto la gara Raul Fernandez grazie a una gara condotta in testa dall’inizio alla fine senza mostrare il minimo segno di cedimento fisico davanti a Remy Gardner il quale resta saldamente in testa al Mondiale con 39 punti di vantaggio su Raul Fernandez e 72 su Marco Bezzecchi. Fernandez solo una settimana fa si trovava sotto i ferri per subire l'operazione alla mano destra infortunata durante un giro in bici. Per lui è il quinto trionfo stagionale.