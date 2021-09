Baseball B, i Falcons Torre Pedrera promossi in serie A: un traguardo storico

Sport

Rimini

| 14:16 - 12 Settembre 2021

I Falcons Torre Pedrera festeggiano la promozione in serie A (pag. FB del club).



I Falcons di Torre Pedrera allenati da Willy Lucena grazie alla vittoria in gara1 sul diamante di Cupramontana nella giornata di sabato per 11-4 (girone C della serie B) sono stati promossi nella serie A di baseball. Gara2, per la cronaca, è terminata 7-3 e al termine del week end la squadra di casa è retrocessa. Un traguardo storico per la società riminese che ha 44 anni di vita, molto attiva a livello giovanile tanto che nel corso degli anni numerosi suoi giocatori sono stati convocati nelle rappresentative nazionali (sei gli scudetti giovanili). Nei Falcons è cresciuto tra l'altro il campione Alessandro Maestri, ruolo lanciatore, già nelle file di San Marino e Rimini e della Nazionale azzurra, a lungo professionista in Stati Uniti, Australia, Messico, Corea, ma soprattutto Giappone.

Il traguardo della massima serie non era tra gli obiettivi del club – al secondo anno in cadetteria dopo averla già frequenatta in passato - ma si è materializzato nel girone di ritorno quando i Falcons (il diamante di casa è a Rivabella) hanno centrato 12 vittorie perdendo solo due volte. La squadra – e qui è la nota lieta – è formata da giocatori usciti dal settore giovanile, in gran parte nati tra il 2000 e il 2005 con un manipolo di veterani tra i quali Pandolfi e Stefano Rossi a fare da chioccia. Un grande applauso alla società che ha potuto contare su uno sponsor appassionato come la CSARIMINI.COM, azienda di prodotti per la nautica che ha sede a Santarcangelo. Ora le squadre riminesi in serie A sono due.