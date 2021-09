Accoltellamenti Rimini, ministro Lamorgese: "Episodio gravissimo"

Attualità

Rimini

12 Settembre 2021

Polizia sul luogo del fermo dell'accoltellatore.

"Un episodio gravissimo". E' il lapidario commento del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, riportato dall'Ansa, in merito all'accoltellamento di 5 persone di ieri sera (sabato 11 settembre), a Rimini, da parte di un cittadino di origine somale. Il ministro è in "contatto continuo" con il prefetto anche per conoscere la situazione dei feriti e domani (lunedì 13 settembre) sarà a Rimini per partecipare al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. "Sono vicina alle persone aggredite e ferite ieri sera a Rimini, tra le quali anche un bambino, e alle loro famiglie", aggiunge il titolare del Viminale ringraziando le forze di polizia per l'immediato fermo dell'autore dell'accoltellamento.