Traffico, lunghe code sul lungomare di Rimini per un incidente: coinvolti uno scooter e un auto

Cronaca

Rimini

| 11:55 - 12 Settembre 2021

Incidente sul Lungomare Tintori.

Incidente questa mattina, domenica 12 settembre, sul lungomare Tintori all’altezza di via Le Notti di Cabiria. Erano da poco passate le 11, ad essere coinvolta una Ford Fiesta che, per cause in corso di accertamento, ha urtato uno scooter. Ad avere la peggio la conducente del mezzo a due ruote, soccorsa dagli operatori del 118, intervenuti sul posto con un’ambulanza, e trasportata con un codice giallo all’ospedale “Infermi” di Rimini. Per i rilievi del caso sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale. Inevitabilmente si sono formate code in entrambe le direzioni che hanno creato non pochi disagi alla circolazione.