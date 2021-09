Addette alla controlleria ferite sul bus a Rimini: vicinanza da parte di tutto il sistema nazionale del trasporto

Attualità

Rimini

| 11:35 - 12 Settembre 2021

Il bus 11 su cui è avvenuta l'aggressione.

Anche la Holaceck, azienda presso la quale sono impiegate le due addette alla controlleria sui bus ferite ieri a Rimini, esprime solidarietà nei loro confronti. Tutto il sistema nazionale del trasporto pubblico locale, le associazioni che riuniscono le aziende pubbliche, i partners operativi, stanno testimoniando vicinanza a Start Romagna e a tutte le persone coinvolte.

“Il tema della sicurezza a bordo dei bus – è opinione di tutti - è un problema diffuso in tutta Italia e serve porvi mano con azioni che supportino e tutelino passeggeri e lavoratori” si legge in una nota.



L’azienda Holacheck, specializzata nella fornitura di servizi alle aziende del trasporto di persone, è vicina ad Elisa e Daniela, coinvolte nella scioccante aggressione sul bus in servizio a Rimini sabato pomeriggio. Ci associamo alla solidarietà espressa da Start Romagna e al ringraziamento alle forze dell’ordine per il tempestivo intervento. Il servizio di controlleria è per sua natura generatore di un dialogo con i clienti, talvolta anche alterato, ma quanto accaduto è trasceso in fatti intollerabili che hanno coinvolto altre persone e anche un bambino. Speriamo davvero che per tutti si risolva al meglio e in breve tempo.