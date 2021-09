Ripartono le trasmissioni sul Rimini e sul calcio locale di Daniele Manuelli

Sport

Rimini

| 10:13 - 12 Settembre 2021

In alto da sinistra: Baldisserri, Alpini e Gabellini. Accosciati da sinistra Mariotti e Manuelli.



Tornano le trasmissioni dedicate al Rimini e al calcio locale a cura della redazione sportiva diretta da Daniele Manuelli. Per il nono anno, da lunedì 13 settembre, si accenderanno le luci di SportUp, il format dedicato al Rimini Calcio e alla categoria d’appartenenza. Quest’anno i biancorossi saranno impegnati nel girone D di serie D. A dare ampia visibilità al calcio nostrano ci penserà la trasmissione Calcio di Rigore, al suo settimo anno di vita. Le trasmissioni andranno in onda dalle ore 19,50 ogni lunedì sera nel canale YouTube (Daniele Manuelli) e su Facebook, nelle Pagine Calcio di Rigore e SportUpRimini.



Nel ruolo di giornalisti ed opinionisti si alterneranno in Calcio di Rigore, Roberto Daltri, Giacomo Alpini, Mirco Mariotti e Renzo Baldisserri mentre in SportUp l’analisi tecnica sarà a cura dell’allenatore Massimo Zanini e del giornalista Roberto Gabellini.



Dove vedere le trasmissioni e novità per gli ospiti. “Vivendo ancora tra l’incertezza del quotidiano causa Covid19, con un cambiamento alle porte (trasmissione in HD dei canali televisivi)previsto in data 21 settembre per l’Emilia Romagna, proseguiremo le trasmissioni sui social. Gli spettatori potranno seguirci direttamente dal pc, dai tablet e dal cellulare entrando direttamente nelle pagine Facebook delle trasmissioni SportUpRimini e calciodirigore e nell’applicazione Youtube digitando Daniele Manuelli. Inoltre sarà possibile seguire in HD la trasmissione direttamente dal vostro divano di casa attraverso tv di ultima generazione (SmartTv) premendo il tasto Smart ed entrando nell’applicazione YouTube digitando il nome del canale (Daniele Manuelli). Tutto a portata di click seguendo la tecnologia odierna”,,spiega Daniele Manuelli.



“Per gli ospiti il discorso sarà ancora più interessante. Nel corso degli anni non è stato possibile avere la presenza di tanti addetti ai lavori causa la lontananza o orari scomodi di lavoro. Oggi attraverso un link che forniremo agli ospiti sarà possibile interagire dalla propria abitazione, presenziando nel nostro studio virtuale. La diretta sarà aperta anche ai tifosi che vorranno fare un semplice saluto o messaggiarci durante le trasmissioni. I messaggi possono essere inviati direttamente nella chat sottostante al video in diretta o attraverso un nuovo numero di Whatsapp e di redazione: 350.06.78.56", chiosa il giornalista televisivo.