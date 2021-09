Richiedente asilo accoltella 5 persone, Lega: "E’ la goccia che fa traboccare il vaso".

Attualità

Rimini

| 07:45 - 12 Settembre 2021

Sul mezzo pubblico lo straniero ha colpito con il coltello due controllori.

"Un episodio di una gravità inaudita. Mi riferisco alle cinque persone, tra cui un bambino, accoltellate a Rimini da un richiedente asilo somalo, prima su di un autobus e poi per strada durante la fuga dell’uomo. La causa scatenante è stata una normale richiesta, sul mezzo pubblico, del biglietto da parte di due controllori, poi colpite dal coltello brandito dallo straniero. Oltre alla preoccupazione per chi è stato ferito anche gravemente, a cui va la mia vicinanza, non si può più tacere sul degrado e sull’insicurezza che si toccano con mano quotidianamente nelle località della costa romagnola. Dobbiamo dire basta e lo faremo con una fiaccolata per denunciare le politiche miopi e irresponsabili della sinistra non solo in materia di sicurezza, ma anche in tema di immigrazione. Sono sempre più frequenti, infatti, gravi episodi di cui sono autori stranieri a cui è consentito entrare illegalmente in Italia, lasciati poi allo sbando e senza alcun controllo sul territorio. Ci sono gravi responsabilità, a tutti i livelli, rispetto a questa situazione che può solo degenerare se non si correrà ai ripari. Questo caso gravissimo accaduto a Miramare di Rimini è la goccia che fa traboccare il vaso”. Così in una nota il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna.