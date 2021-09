Sul bus senza biglietto, accoltella due donne controllori. Arrestato un africano

Cronaca

Rimini

| 21:18 - 11 Settembre 2021

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di oggi (sabato 11 settembre) su un autobus della linea 11, all'altezza di Viale Principe Piemonte. Un giovane di nazionalità africana, sprovvisto di biglietto, ha infatti estratto un coltello e ferito due controllori, due donne. Fortunatamente quest'ultime, ricoverate successivamente all'ospedale Bufalini di Cesena, non hanno riportato gravi lesioni. L'aggressore è sceso dall'autobus, minacciando l'autista affinchè aprisse la porta, ed è fuggito a piedi, seminando ulteriore scompiglio in mezzo alla strada, dove ha cercato di impossessarsi di un'automobile, anche in questo caso minacciando il guidatore. Il fuggitivo è arrivato in viale Oliveti a Miramare, infine ha cercato di dileguarsi passando per la massicciata della ferrovia. La caccia all'uomo, da parte della Polizia, si è conclusa con l'arresto avvenuto in via Pascoli.



AGGIORNAMENTO: Accoltella 5 persone a Rimini, fra cui un bimbo alla gola. Dopo la richiesta del biglietto sull'autobus, fermato un uomo di origine somala.