Coronavirus Rimini: nuovi contagi stabili (71), crescono ricoveri (+1)

| 15:19 - 11 Settembre 2021

Bollettino Covid 11 settembre 2021.



In Provincia di Rimini si registrano 71 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, 35 sintomatici e 36 asintomatici. Si conferma l'incremento dei nuovi contagi registrato da giovedì 9 settembre a oggi (sabato 11 settembre): la media è salita da 38 contagi a 54. In totale in settimana i casi sono stati 322. Crescono i ricoveri in terapia intensiva: +1, per un totale di 7 pazienti.



In regione 449 casi su 36.357 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, con un deciso calo del tasso di positività (1,4%). Quattro i decessi, tra il bolognese e il modenese: due 87enni, una 88enne e una 103enne. Rimangono 43 i ricoveri in terapia intensiva,a fronte di due dimissioni e di due ricoveri, mentre calano i ricoveri nei reparti Covid: -10, 390 il totale.



CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 106 nuovi casi, seguita da Bologna con 72 poi da Rimini (71), Reggio Emilia (58), Parma (47), Piacenza (36), Ravenna (30), Ferrara (29), Forlì (20) e infine Cesena (16) e il Circondario Imolese (14).