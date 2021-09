Calcio Eccellenza, Victor San Marino: tutti disponibili per l'esordio con l'Alfonsine

Sport

Rimini

| 14:47 - 11 Settembre 2021

Manca davvero poco al debutto del Victor San Marino nel campionato italiano di Eccellenza. Il neonato club calcistico, dopo aver annunciato di voler puntare sin da subito alla promozione in serie D per portare nuovamente il Titano nel calcio professionistico, vuole passare dalle parole ai fatti e centrare i primi 3 punti stagionali nell’insidiosa trasferta di Sant’Alberto (frazione di Ravenna).

I biancazzurri, infatti, affronteranno l’Alfonsine, che vanta una lunga esperienza in Eccellenza e quest’anno ha persino tagliato l’importante traguardo dei 100 anni.

La squadra romagnola, inoltre, ha già disputato una partita ufficiale della stagione 2021/2022 superando di misura ai tempi supplementari (1-0) il Bellaria Igea Marina al primo turno di Coppa Italia Eccellenza e Promozione.

La partita si disputerà alle ore 15.30 di domenica 12 settembre 2021 al campo comunale “Dino Nostini” a causa dell’indisponibilità del campo A del centro sportivo “Massimo Soprani” di San Zaccaria per lo svolgimento del torneo giovanile di calcio “Ravenna Top Cup”.

L’arbitro sarà Andrea Fantinati della sezione di Ferrara, coadiuvato dal primo assistente Nicolò Selleri della sezione di Bologna e dal secondo assistente Soufian Hafi Alemani della sezione di Forlì.

Ecco le dichiarazioni di Gianni D’Amore, allenatore del Victor San Marino, alla vigilia della prima di campionato: “Sicuramente, per la prima partita di Eccellenza, mi aspetto dai miei ragazzi un po’ di emozione perché per molti di loro sarà l’esordio in un campionato di prima squadra, a prescindere dalla categoria. Incontreremo l’Alfonsine, che è una squadra veterana dell’Eccellenza e ha dunque più esperienza rispetto a noi. Abbiamo avuto modo di vedere la sua partita di Coppa Italia: è un team fisico e organizzato. Sarà senz’altro una partita difficile come tutte quelle che ci aspetteranno, ma noi dobbiamo affrontarne una alla volta con l’obiettivo di vincere sempre. Fortunatamente ho a mia disposizione tutta la rosa".