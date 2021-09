Moto: l'ultima di Vale Rossi in Italia a Misano. Al via le prevendite

Sport

Misano Adriatico

| 14:35 - 11 Settembre 2021

Valentino Rossi sul podio di Misano.

C’è la denominazione ufficiale con la data di avvio delle prevendite. Dal 22 al 24 ottobre Misano World Circuit ospiterà il Gran Premio Nolan del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna.

Sarà un weekend di straordinarie emozioni, con l’ultima gara di Valentino Rossi in MotoGP davanti al popolo della Riders’ Land in Italia, a pochi giorni dalla gara di Valencia che segnerà il saluto finale del campione di Tavullia ai tifosi. Il secondo Gran Premio, a distanza di poco più di un mese dal Gran Premio OCTO di San Marino e della Riviera di Rimini, è quindi un grande regalo agli appassionati di motociclismo di tutto il mondo.



Il naming Made in Italy e Emilia-Romagna è il frutto di un percorso virtuoso che vede insieme Regione Emilia-Romagna, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Agenzia ICE (Italian Trade Agency), definito in collaborazione con Santamonica SpA e Dorna Sport, sotto l’egida della Federazione Motociclistica Italiana.



PREVENDITA GARA 22-24 OTTOBRE Con l’appuntamento del 19 settembre che viaggia verso l’imminente sold out, s’è già avviata anche la prevendita per il Gran Premio NOLAN del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna. I biglietti sono disponibili visitando le pagine dedicate all’evento sul sito sul sito www.misanocircuit.com e sulla piattaforma TicketOne.it

Tutte le indicazioni per l’accesso e permanenza in circuito sono disponibili sul sito del circuito e sulla App MWC, scaricabile per IOS e Android, dedicata anche a tutte le info parcheggi di ogni singola tribuna.