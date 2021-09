Droga in camera da letto e in soggiorno, arrestato insospettabile 30enne

Cronaca

Rimini

| 13:12 - 11 Settembre 2021

Foto di repertorio.

Aveva un kg di marijuana dietro al comodino della sua camera da letto e altre dosi di hashish, marijuana e cocaina ben conservate nei cassetti del soggiorno, già confezionate e pronte per la vendita al dettaglio. Un 30enne italiano residente a Santarcangelo di Romagna, verso le 3 del mattino di ieri (venerdì 10 settembre), ha ricevuto la visita della polizia municipale e dei cani antidroga, al culmine di un'operazione di polizia giudiziaria che ha riguardato due persone incensurate, il 30enne e un 32enne straniero, residente a Santarcangelo, dipendente di un'azienda che opera nel Centro Agro Alimentare Riminese.



Il secondo è stato fermato mentre si stava al lavoro: nella sua abitazione nascondeva un bilancino di precisione, diverse attrezzatura e ritagli per il confezionamento delle sostanze stupefacenti, oltre ad una dose di cocaina. Non è stato invece trovato nulla né sull'automobile, né negli spazi a lui riservati nel posto di lavoro. Il 32enne è stato denunciato, mentre il 30enne è stato arrestato: nella sua abitazione nascondeva un 'panetto' di 1 kg di marijuana e altre dosi della stessa sostanza già pronte per il confezionamento, 5 grammi di hashish e 21 grammi di cocaina, tutte già ben confezionate, suddivise e pronte per la vendita al dettaglio. Oltre alla droga gli agenti hanno rinvenuto anche il bilancino di precisione e tutto l'occorrente per il confezionamento delle sostanze stupefacenti.



Il 30enne è stato arrestato e condotto nella cella di sicurezza del comando di Polizia Locale di Rimini, dove ha atteso il processo svoltosi per direttissima questa mattina (sabato 11 settembre). Ha patteggiato un anno e 9 mesi di reclusione e una multa di 3000 euro.