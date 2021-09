Calcio D, l'Athletic Carpi si muove in grande: presi Raffini, Peroni, Ballardini e Bolis

| 13:05 - 11 Settembre 2021

L'Athletic Carpi questa mattina ha avuto il suo battesimo ufficiale e domenica sarà di scena alle 16,30 al Cabassi contro il Mezzolara in Coppa Italia per il primo turno della Coppa Italia di Serie D. Un match per cui il tecnico mister Bagatti avrà a disposizione anche quattro volti nuovi: i già aggregati al gruppo da qualche giorno Simone Raffini (attaccante classe '96 ex Fermana), Alessandro Peroni (esterno offensivo e trequartista 2000, ex Santarcangelo e reduce da un biennio col Matelica) ed Erik Amedeo Ballardini (centrocampista '95 vittorioso degli ultimi playoff di D con l'Aglianese), e Thomas Bolis (centrocampista '98 che arriva da tre anni di C tra Trieste, Piacenza e Ravenna). Un poker di acquisti che va ad aggiungersi a parte del gruppo della Correggese che si è trasferito al Carpi e al centrale difensivo classe ‘93 Matteo Boccaccini. L'Athletic Carpi insieme ad Aglianese, Ravenna e Forlì la rivale più pericolosa del Rimini Calcio nella lotta promozione.