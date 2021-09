Santarcangelo: da lunedì 13 settembre modifiche alla circolazione nelle vie Bruno, Alighieri e Orsini

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:03 - 11 Settembre 2021

Foto di repertorio.

A Santarcangelo di Romagna con l’inizio delle lezioni, a partire da lunedì 13 settembre rientrano in vigore le modifiche alla circolazione nelle vie Giordano Bruno, Dante Alighieri e Felice Orsini.



L’istituzione delle tre strade scolastiche – con percorsi protetti, attraversamenti pedonali, fermate dell’autobus accessibili e stalli di sosta azzurri “kiss and go” – comporta infatti limitazioni al traffico e alla sosta in occasione dell’ingresso e dell’uscita da scuola, per garantire la sicurezza degli studenti della primaria Pascucci, della media Franchini e dell’Itse Molari, oltre a favorire la mobilità sostenibile nel percorso casa-scuola.



In dettaglio, a partire da lunedì 13 settembre e in tutte le giornate in cui si svolgono le attività scolastiche, sarà vietato il transito dei veicoli a motore nel tratto di via Giordano Bruno compreso tra le vie Mazzini e Verdi dalle 7,35 alle 8,10 e dalle 12,45 alle 13,30. A partire dalla seconda settimana di ripresa delle lezioni, via Giordano Bruno resterà chiusa anche il lunedì e il venerdì, dalle 15,40 alle 16,10, in occasione dei rientri pomeridiani degli alunni.



Dato che gli studenti di medie e superiori effettueranno l’orario ridotto per le prime due settimane dall’inizio della scuola, in via Felice Orsini (nel tratto compreso fra via San Marino e la scuola media Franchini), e in via Dante Alighieri sarà vietato il transito dalle 7,40 alle 8,10 e dalle 11,50 alle 12,10 da lunedì 13 a sabato 25 settembre. A partire dal 26 settembre, invece, il divieto di transito per l’uscita da scuola si sposterà nella fascia oraria compresa tra le 12,45 e le 13,20. Gli autobus per il trasporto dei disabili, le biciclette e i monopattini sono esclusi dalle prescrizioni.