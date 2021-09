Anteprima di Giardini d'autore con una speciale cena al ponte di Tiberio

Eventi

Rimini

| 12:59 - 11 Settembre 2021

Una cena speciale al ponte di Tiberio.



Una cena come omaggio al Ponte di Tiberio, che nel 2021 compie i suoi primi 2000 anni, sarà l'anteprima di Giardini d'Autore.



Giovedì 16 settembre con "Il viaggio. Previous Giardini d'Autore. Il cibo, le note, i racconti, la danza e l'arte alla Piazza Sull'Acqua" si apre la nuova edizione autunnale di Giardini d'Autore: tre giorni, dal 17 al 19 settembre, all'insegna del verde, della bellezza, dell'arte, della musica, del cibo e del buon vivere.



Una location da togliere il fiato nel cuore di Rimini. Un parco, una Piazza sull'Acqua, il Ponte di Tiberio che compie 2000 anni e il Borgo San Giuliano, con le sue vie e gli angoli da scoprire saranno le cornici di questa edizione.



LA CENA OMAGGIO Cinque sono le arcate del Ponte, un ponte che unisce e che resiste, che collega strade, persone e fa nascere idee, incontri e suggestioni, cinque gli atti di un racconto che si intreccia e sovrappone alla musica e alla danza e cinque i piatti presentati per questa esperienza gourmet come un viaggio immaginario di sapori.



Un tributo al Borgo San Giuliano, prima quartiere di pescatori e di umili dimore, oggi uno dei gioielli di Rimini. Un viaggio di qualche ora il cui ritmo sarà scandito dalle ricette della tradizione marinara e dalle parole tratte dal libro L'Argonauta di Sergio Antolini. Il passato, il presente, il futuro e l'immaginario emergono dal racconto e si fondono con le note di un violino, le sonorità del dj set e la danza.



Ci saranno due modi per vivere questa serata magica: a scelta la Cena o il pic-nic.



Posti limitati: Su prenotazione, tel. 0541 22530 – Costo cena: 65,00 euro Costo Pic-Nic 30,00 euro

www.giardinidautore.net