A San Giovanni raccolta di materiale scolastico per beneficenza

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 12:55 - 11 Settembre 2021

Il sindaco Morelli in visita ai volontari.

A San Giovanni in Marignano, all'esterno del supermercato Coop, è in corso l'iniziativa "Dona la spesa per la scuola", che permette ai cittadini di donare materiali scolastici alle associazioni di volontariato e alle istituzioni del territorio. Promossa dalla Cooperativa Insieme assieme alle associazioni del territorio, "Dona la spesa per la scuola" ha da poco concluso la "prima finestra" di raccolta del materiale. La seconda avrà inizio alle 15 di oggi (sabato 11 settembre) fino alle 19.

Questa mattina Simona Arduini referente Coop, il sindaco Daniele Morelli, il vicesindaco Michela Bertuccioli hanno incontrato Anna Pedoni, presidente dell'associazione Pacassoni, facendo un primo bilancio, positivo, per l'adesione significativa da parte dei cittadini.