Elezioni Novafeltria, si presenta la lista Rin-Nova del candidato Ottavia Borghesi

| 12:40 - 11 Settembre 2021

Il candidato Ottavia Borghesi e alle sue spalle i candidati consiglieri.



Come guidare Novafeltria verso il cambiamento? Come favorire la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini nella gestione della cosa pubblica? Ottavia Borghesi, candidata sindaco della lista n. 1 “Centro sinistra Rin-Nova”, non ha dubbi: le importanti sfide amministrative che caratterizzeranno il comune di Novafeltria potranno essere affrontate solo con il rinnovamento delle idee unito all’esperienza e alla conoscenza della macchina amministrativa.

Ieri (sabato 10 settembre) alle ore 18 Ottavia Borghesi ha presentato pubblicamente ai cittadini di Novafeltria il programma e la lista candidata a rappresentare il territorio nelle elezioni amministrative che si terranno il 3 e 4 ottobre prossimi.

La squadra è composta da persone giovani, persone con esperienza e persone di riferimento della società civile e dei territori, che si arrichiscono e completano tra loro. Significativa la presenza femminile: oltre alla candidata sindaco, altre sei donne in lista. I candidati sono Bartolini Sofia, Comandini Patrizia, Crociati Maria Grazia, Gianessi Giuseppe, Marcato Silvestre, Mercatelli Sauro, Merlo Wanda, Moni Federico, Piscaglia Silvano, Ricci Giorgio, Travaglini Silvana,Valli Maria Letizia.

La più giovane tra le candidate, Sofia Bartolini, ha rimarcato l’importanza di essere protagonisti dell’attività politica per il bene comune e la volontà di dare il proprio esempio, in particolare in un periodo in cui è così difficile favorire la partecipazione.

Nata e residente a Novafeltria Ottavia ha 38 anni con una laurea in scienza politiche e alle spalle un impegno pluriennale in politica. I punti salienti del programma illustrati ai cittadini hanno l’obiettivo di ricostruire un’identità forte, sostenibile e solidale per Novafeltria nell’Alta Valmarecchia e vertono su 10 azioni principali: il Fiume Marecchia come elemento unitario; la rivoluzione digitale per servizi più vicini ai cittadini; la valorizzazione e recupero del patrimonio architettonico e paesaggistico; l’attenzione all’ambiente; la necessità di una nuova e sostenibile mobilità; la cultura come investimento; turismo, cultura, agricoltura e artigianato per il benessere economico del territorio; il valore dello sport e del benessere; la realizzazione di una comunità solidale e inclusiva; l’importanza della sanità di vallata.

Numerosi gli interventi: oltre alla presentazione di Ottavia Borghesi e di tutti i candidati, sono intervenuti l’ex sindaco Gabriele Berardi, il segretario provinciale PD Filippo Sacchetti e ha inviato il suo augurio e saluto Emma Petitti.

L’incontro si è svolto in un bel clima, carico di entusiasmo, di voglia di migliorare, fare il bene del paese e cambiare marcia.