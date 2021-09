Tennis, trofeo 'Envichem': esordio con successo del n.1 Luciano Taddeo Darderi

Sport

Rimini

12:36 - 11 Settembre 2021

Luciano Taddeo Darderi.

Esordio con successo, nei quarti, per il 2.1 Luciano Taddeo Darderi nel torneo nazionale Open maschile del Circolo Tennis Cicconetti di Rimini, il trofeo “Envikem”, che quest’anno si presenta al via con un montepremi innalzato a 4.500 euro. Venerdì sera esordio del n.1 del seeding, che questa settimana ha raggiunto i quarti, battendo Federico Gaio, nel Challenger Atp di Siviglia partendo dalle qualificazioni, che si è imposto 6-1, 7-5 sul 2.5 di origini bielorusse, ma ormai riminese d’adozione, Uladzislau Zhuk. Per oggi alle 17.30 è prevista la seconda semifinale, tra Darderi ed il 2.3 Leonardo Taddia (Tennis Modena), testa di serie n.4, in grandi condizioni di forma dopo il successo nell’Open del Ct Massa, finalissima domenica pomeriggio alle 17.30 per la quale si è già qualificato il 2.1 riminese Manuel Mazza. Il giudice di gara è Roberto Raffaelli, direttore di gara Alessandro Tosi.

Intanto da giovedì va in scena, sempre sui campi del Circolo Tennis Cicconetti, il torneo nazionale Veterani, tappa del circuito regionale. Sono tre i tabelloni al via con 79 iscritti nel complesso. Nell’Over 45 turno di qualificazione Nc: Corrado Fantini-Lucio Longoni 1-6, 6-4, 10-1. Si qualifica anche Davide Farolfi. Secondo tabellone, turno di qualificazione: Nicola Manuzzi (4.3)-Simone Cicognani (4.2, n.4) 6-1, 6-1, Andrea Montanari (4.3)-Amerigo Vitali (4.3, n.6) 6-1, 6-1. Si qualifica anche Federico Rossi (4.3, n.5).

Nell’Over 55 1° turno: Achille Marzio Baldoni (4.5)-Roberto Bugli (4.4) 6-0, 6-4, Stefano Muccioli (4.4)-Gennaro Ascione (4.5) 6-4, 6-0, Bruno Navacchi (4.3)-Michele Cinelli (4.3) 6-1, 6-0, Roberto Berardi (4.3)-Claudio Sanchioni (4.3) 6-3, 6-1. 2° turno: Ermete Caleri (4.4)-Giuseppe Massari (4.6) 0-6, 6-4, 10-8, Carlo Alberto Brunelli (4.3)-Roberto Meco (4.1, n.9) 6-2, 6-1.

Infine tra le Lady 40 la n.1 è la 3.4 di casa Alice Belli, seguita dal’altra 3.4 Giorgia Mughetti.