Al Cinema Tiberio il documentario sulla più grande mostra dedicata a Raffaello

| 12:30 - 11 Settembre 2021



Al Cinema Tiberio di Rimini (via San Giuliano, 16) da lunedì 13 a mercoledì 15 settembre (proiezioni alle ore 21 e mercoledì anche alle ore 17, biglietti € 10 interi, € 9 ridotti, € 8 ridotti Tiberio Club) nell'ambito della rassegna La grande arte al cinema è in programma Raffaello alle Scuderie del Quirinale (Raphael Revealed), il documentario di Phil Grabsky sulla più grande mostra di sempre dedicata al genio di Urbino, nel cinquecentenario della morte. La mostra aveva chiuso i battenti il 30 agosto 2020, con oltre 160 mila visitatori, tra visite notturne e aperture straordinarie che avevano fatto registrare il sold out, dopo essere stata interrotta ad appena quattro giorni dall'inaugurazione a causa del lockdown.



L'ultimo lavoro di Grabsky – nuovo pioniere del genere del documentario dedicato all'arte, che ha già firmato lavori dedicati a Leonardo, Matisse, Monet, Renoir e Cézanne – renderà omaggio agli oltre 200 capolavori esposti in mostra, tra dipinti e disegni, la maggior parte dei quali riuniti in un'esposizione per la prima volta.



Grazie al film, i capolavori provenienti dai musei più prestigiosi al mondo – dal Louvre agli Uffizi, dal Prado alla National Gallery of Art – potranno essere ammirati nel dettaglio e potranno essere visibili anche a coloro che non hanno avuto l'occasione (e la fortuna) di visitare la mostra alle Scuderie.