Misano Adriatico, 1131 alunni pronti al rientro a scuola

| 12:28 - 11 Settembre 2021

L'incontro tra il vicesindaco Maria Elena Malpassi, il responsabile della pubblica istruzione Roberta Gennari e il nuovo dirigente scolastico Davide Alpi.



Lunedì 13 settembre suonerà la campanella per oltre 1.100 bambini che frequentano l'infanzia statale e le scuole elementari e medie del Comune di Misano Adriatico. Per fare il punto della situazione il Vicesindaco e Assessore ai servizi scolastici Maria Elena Malpassi, insieme alla responsabile della pubblica istruzione, la dottoressa Roberta Gennari, hanno incontrato ieri il nuovo dirigente scolastico Davide Alpi. Si è parlato di spazi, mense, trasporti, educativa scolastica e delle richieste pervenute da alcuni genitori.



"È stata anche l'occasione per dare il benvenuto al nuovo dirigente scolastico Davide Alpi – spiega la Malpassi -. Auguriamo a lui buon lavoro e al contempo salutiamo e ringraziamo Marco Bugli che per 9 anni ha prestato servizio per la nostra comunità. È una gioia poter accogliere nuovamente sui banchi i nostri alunni, con l'auspicio che possano godere pienamente di quella socialità che negli ultimi due anni è venuta a mancare a causa della pandemia. A tutti i nostri giovani l'augurio di un buon anno scolastico".



I NUMERI Sono 1.131, nel complesso, gli alunni che faranno ritorno sui banchi di scuola a Misano: 152 quelli che frequentano l'infanzia statale (l'infanzia comunale partirà il 29 settembre), 549 gli iscritti alla scuola primaria e 430 quelli che frequentano le scuole medie. Gli alunni affetti da disabilità sono 69, per la cui assistenza educativa sono stati stanziati 535.469 euro, 89.000 euro in più rispetto allo scorso anno. Anche quest'anno verrà attivato per due casi il servizio di infermieristica scolastica, con una previsione di spesa di circa 20.000 euro a carico del Comune.



LA MANUTENZIONE ALLE STRUTTURE Le strutture scolastiche, in prevalenza già adeguate negli spazi l'estate scorsa, hanno necessitato solo di alcuni lavori di manutenzione, per un importo complessivo di circa 70.000 euro.



Nella scuola materna statale il Giardino Magico di Villaggio Argentina si è proceduto all'ampliamento degli spazi comuni, l'ingresso è stato ammodernato con un nuovo infisso pensilina e sono state rifatte le tinteggiature interne ed esterne. Nuove tinteggiature interne anche per la scuola materna statale Arcobaleno.



Nella scuola elementare Gabelli, in località La Cella, è stata realizzata una nuova distribuzione degli spazi comuni e dell'atrio d'ingresso. Nel polo scolastico Capoluogo sono state fatte modifiche agli impianti e ad alcune aule per aumentare gli spazi e sono state realizzate nuove tinteggiature.



Inizieranno invece ad ottobre i lavori per il rifacimento del marciapiede esterno della scuola elementare di Misano Monte.



TRASPORTO SCOLASTICO Sono circa 200 gli alunni, tra elementari e medie, che usufruiranno del trasporto scolastico comunale. Tre le linee che garantiranno il collegamento con le scuole medie e quattro quelle organizzate per le elementari.