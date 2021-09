Elezioni Rimini: Nicola Marcello, "stop inquinamento elettromagnetico"

Attualità

Rimini

| 12:25 - 11 Settembre 2021

Nicola Marcello.



Comunicato a cura dell'ufficio stampa del candidato Nicola Marcello.



La riqualificazione dell'ambiente e del territorio è una delle priorità che il candidato consigliere comunale Nicola Marcello (Fratelli d'Italia) ha stabilito tra i suoi principali impegni per la prossima legislatura.

“Indispensabile – dice - prevedere un Piano di tutela delle acque e, con esso, politiche urbanistiche per lo stoccaggio dell'acqua piovana ad uso irriguo, agricolo, domestico, industriale ed aziendale. L'acqua va intesa come risorsa e bene indispensabile”.

Ma il discorso si amplia: “Urgono investimenti tecnologici -prosegue Marcello – per la sfida agli inquinanti emergenti quali farmaci, microplastiche, metalli pesanti e nel campo della mobilità utilizzare mezzi pubblici elettrici o ad idrogeno prevedendo la gratuità dei parcheggi per auto e motoveicoli elettrici. Va inoltre sostenuto il rinnovo delle flotte degli automezzi per il trasporto su terra e vanno incrementate quelle aree e marittime con particolare attenzione all'ammodernamento del Porto e dell'Aeroporto in un'ottica di transizione ecologica”.

Particolare attenzione Marcello la rivolge all'inquinamento elettromagnetico. “Va fermato con decisione -conclude - le antenne di telefonia mobile devono rimanere lontane dai luoghi sensibili e vanno sistemate solo su aree demaniali con reinvestimento degli utili per scopi sociali ed ecologici”.