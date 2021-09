Baseball, Erba Vita New Rimini: passerella dopo la salvezza a Parma

Sport

Rimini

12:22 - 11 Settembre 2021

Rimini Baseball ha chiuso con una meritata salvezza.



Si chiude a Parma il primo campionato di serie A di Erba Vita New Rimini. La sfida di domani recupera la giornata rinviata a Ferragosto, quando Sala Baganza chiese di rinviare l’impegno per l’indisponibilità del suo diamante. Tutte le altre squadre del girone C della poule salvezza hanno infatti terminato la stagione, chiusa con la retrocessione dei Lancers di Lastra a Signa. Da definire solo la classifica finale quindi, perché entrambe le squadre hanno raggiunto la salvezza. Con due vittorie i riminesi raggiungerebbero al terzo posto proprio Sala Baganza e Oltretorrente. Anche domani il manager Mike Romano riserverà spazio ai ragazzi che sin qui hanno avuto meno presenze e comunque sarà un’ulteriore occasione per fare esperienza prima del rompete le righe.