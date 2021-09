Riccione: successo per la rassegna Balera Verdemare, con il ballo da seduti

Attualità

Riccione

| 11:56 - 11 Settembre 2021

Balera Verdemare a Riccione.

Si è conclusa all’insegna del buonumore la rassegna Balera Verdemare all’anfiteatro ex fornace del Parco degli Olivetani. Ieri sera, venerdì 10 settembre, le gag di Bicio, hanno divertito il pubblico fino al concerto trionfale del corpo bandistico di Colombarone – Fiorenzuola di Focara diretto da Doria Del Maestro. Presente il Vice Sindaco e assessore ai Servizi alla persona Laura Galli. L’iniziativa tutta riccionese ha accompagnato i turisti ogni venerdì dall’inizio di agosto con esibizioni di gruppi musicali, danzatori, intermezzi comici ed il pubblico seduto. Le serate organizzate dal Comune di Riccione, in collaborazione con i centri di Buon Vicinato e il Comitato Parco Sport Village, hanno richiamato un pubblico, via via crescente e rispettoso di tutte le norme anti Covid. I pensionati dei Buon Vicinato hanno contribuito attivamente nelle attività sicurezza e controllo delle misure di distanziamento e green pass.