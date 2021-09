Jamil Sadegholvaad e Chiara Bellini hanno incontrato i residenti di Santa Giustina

Attualità

| 10:45 - 11 Settembre 2021

Chiara Bellini e Jamil Sadegholvaad (Ph. Salvatori).

Comunicato a cura del comitato elettorale Jamil Sadegholvaad sindaco

Incontro con i residenti di Santa Giustina nella serata di giovedì tra il candidato sindaco Jamil Sadegholvaad e Chiara Bellini. Il confronto avviene nell'ambito di una campagna elettorale sviluppata principalmente sul confronto con i territori, con appuntamenti quotidiani nelle diverse zone della città.

A Santa Giustina si è parlato soprattutto del progetto della nuova piazza (i lavori partiranno a breve), delle soluzioni per aumentare la sicurezza stradale nel passaggio della via Emilia e del progetto della nuova circonvallazione i cui lavori, secondo quanto annunciato da Anas dopo i numerosi solleciti di Comune e Provincia di Rimini, partiranno il prossimo anno.

Sadegholvaad e Bellini si sono anche impegnati nell'individuare soluzioni e risorse per un nuovo parcheggio presso la scuola, così come in prospettiva per realizzare percorsi ciclabili di collegamento al centro.

Non è mancata all’appello la discussione sulla variante della Statale 16 che potrebbe avere un grosso impatto ambientale e sulle aree di orticoltura: “Sappiamo tutti che questa variante viene da lontano, su spinta ormai ventennale degli enti locali per risolvere gli evidenti problemi viabilistici legati all'attraversamento di Santa Giustina. Ci impegniamo a tenere vivo il confronto su questo tema delicato, per cercare tutte le soluzioni possibili e a farci parte attiva con Anas delle istanze di cittadini e categorie economiche per soluzioni tecniche che tengano in adeguato conto territorio e attività agricole ”, hanno concluso Sadegholvaad e Bellini.