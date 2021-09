Tragedia sul lavoro: deceduto l'operaio vittima di un infortunio in Alta Valmarecchia

Cronaca

| 07:22 - 11 Settembre 2021

L'uomo si è spento in ospedale a Cesena.

Non ce l'ha fatta l'operaio che giovedì pomeriggio (9 settembre) è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro in un cantiere del metanodotto in Alta Valmarecchia tra Ponte Messa e Casteldelci. Le sue condizioni erano troppo gravi e l'uomo si è spento in ospedale a Cesena. Si tratta di Francesco Cirillo un 50enne originario della Campania che stava lavorando nel cantiere sulla strada provinciale 76. Non è ancora chiaro cosa sia stato a provocare gli irreparabili traumi che lo hanno portato alla morte: su questo sta indagando la Medicina del lavoro dell'Ausl Romagna.