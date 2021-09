Basket B, quarti di finale di Supercoppa: RivieraBanca-Sutor. Assente Masciadri

Sport

Rimini

| 19:46 - 10 Settembre 2021



Quarti di finale di Supercoppa col match RivieraBanca Basket Rimini-Montegranaro sabato alle ore 19 al palasport Flaminio.

Coach Mattia Ferrari, domani si comincia a fare sul serio. Come arriva la squadra a questo appuntamento?

"La squadra ha lavorato, come spesso le accade, con attenzione. Giocheremo la partita senza Masciadri, ma abbiamo tanti giocatori da mettere in campo ed i giovani: affronteremo la partita con piglio gagliardo sperando di fare una buona gara davanti al nostro pubblico, per la prima volta dopo tanto tempo".

Qual è la cosa principale che chiederai ai ragazzi domani sera?

"Il nostro obiettivo è fare sempre dei passi in avanti e continuare sulla strada che abbiamo intrapreso. Chiederò loro attenzione, intensità e rispetto delle regole".

Cosa ti aspetti dalla nostra avversaria Montegranaro? Oltre alla Supercoppa, incontreremo gli abruzzesi anche in campionato.

"Dire cosa ci si aspetta da una squadra in preseason è difficilissimo, Montegranaro è una squadra completamente rinnovata con un allenatore nuovo: non si sa mai a che punto sono gli altri della preparazione rispetto a noi, è molto difficile e ce ne preoccupiamo anche poco. La preparazione ad una partita come questa non è quella del campionato, al di là di quello che proveremo l'importante è quello che faremo noi".