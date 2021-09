Discoteca riccionese chiusa per 15 giorni, è alla quinta sanzione

Cronaca

17:46 - 10 Settembre 2021

Quinta sanzione di chiusura a carico di una discoteca di Riccione. Le precedenti sono state tutte per cinque giorni, l'ultima invece, disposta dal Questore di Rimini ex art.100 del Tulps, per 15. Non solo per l'assembramento di giovani intenti a ballare, senza mascherina, ma anche per episodi critici sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza, spiegano dalla Questura di Rimini. Il riferimento è a due arresti per resistenza a lesioni a pubblico ufficiale e a due episodi conclusisi con denunce per resistenza a pubblico ufficiale, ma anche agli interventi del 118 per soccorrere giovani che avevano abusato di alcol e droghe. I fatti risalgono all'arco temporale tra fine luglio e inizio settembre.