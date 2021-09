Covid, l'ex premier Conte a Cattolica: "Obbligo vaccinale sì, come ultima risorsa"

Attualità

Cattolica

| 17:39 - 10 Settembre 2021

Giuseppe Conte.

L'ex premier Giuseppe Conte torna nel riminese per la campagna elettorale. Doppia visita, tra Rimini e Cattolica, città nelle quali il Movimento 5 Stelle appoggia le candidature di Gloria Lisi (candidato civico dopo l'addio al Pd) e Mariano Gennari (sindaco uscente del Movimento 5 Stelle). Oltre ai tempi della campagna elettorale, Conte si è soffermato anche su quelli legati alla pandemia e sulla possibile introduzione dell'obbligo vaccinale anti Covid, un'ipotesi concreta per il Ministro della Salute Speranza. "Per il Movimento 5 Stelle rimane un'extrema ratio", ha detto Conte, aggiungendo: "ma se la curva dei contagi lo rende necessario dobbiamo utilizzarla, come misura, non possiamo sottrarci". Intanto, ha concluso, "continuano a spingere sul Green pass".