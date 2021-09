Ignora il foglio di via e viene sorpreso a rubare in un negozio: arrestato

Cronaca

Rimini

| 17:34 - 10 Settembre 2021

Foto di repertorio.

Ieri (giovedì 9 settembre) la Polizia di Rimini ha arrestato un 33enne di Salerno, in relazione a un furto di cosmetici avvenuto in un negozio di uno dei centri commerciali cittadini. Il giovane è stato visto dal personale addetto alla sicurezza mentre portava via le confezioni di cosmetici dagli scaffali. Inoltre ha cercato anche di impossessarsi, senza pagare, di una giacca. Fermato, è stato preso in consegna dalla Polizia, intervenuta sul posto. A suo carico precedenti di polizia e anche l'inottemperanza a un foglio di via obbligatorio, emesso meno di un mese fa, il 16 agosto 2021.