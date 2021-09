Cronaca

Rimini

| 17:34 - 10 Settembre 2021

Foto di repertorio.



Un 23enne albanese, in Italia senza fissa dimora, è stato arrestato ieri (giovedì 9 settembre) a Rimini. Il giovane è stato visto da una pattuglia della Polizia, intento a trattare la cessione di una dose di droga in viale Regina Margherita. Vano il suo tentativo di fuga a bordo di uno scooter. Bloccato e perquisito, è stato trovato in possesso di 13 confezioni di cocaina, per un totale di 5,6 grammi di sostanza stupefacente.