Coronavirus Rimini: 70 nuovi casi, calano ricoveri in terapia intensiva (-1)

| 16:58 - 10 Settembre 2021

Bollettino Covid 10 settembre 2021.



In Provincia di Rimini, confrontando i dati delle ultime 48 ore con quelli di inizio settimana, sembra di nuovo in crescita la curva dei contagi da nuovo coronavirus. Comunicati 70 casi, 48 sintomatici e 22 asintomatici, un dato che conferma i 68 delle 24 ore precedenti. La media è cresciuta da 38 contagi al giorno di mercoledì 8 settembre a 50 (in totale questa settimana finora 151 casi), anche se essa rimane inferiore alle settimane precedenti. Nel nostro territorio però non si registrano nuovi decessi e calano i ricoveri in terapia intensiva: ora sono 6 (-1).



In regione i decessi sono stati cinque: 2 in provincia di Modena (una donna di 96 anni e un uomo di 85), 2 in provincia di Piacenza (entrambi uomini, rispettivamente di 91 e 70 anni) e 1 a Parma (un uomo di 70 anni). Calano i ricoveri: -2 in terapia intensiva (43 il totale) e -2 nei reparti Covid (400 il totale). I nuovi casi sono 617, su un totale di 29.777 tamponi. Cresce al 2,1% il tasso di positività.



CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 143 nuovi casi, seguita da Modena (114). Poi Rimini (70), Parma (64), Piacenza (48) e Cesena (44). Quindi Reggio Emilia (38), Ravenna (37), Ferrara (27) e infine, Forlì (22) e il Circondario Imolese (10).