Al via dal 13 settembre il porta a porta a San Giovanni in Marignano

Ambiente

San Giovanni in Marignano

| 16:21 - 10 Settembre 2021



Inizia lunedì 13 settembre per circa 185 utenze della zona Torconca di San Giovanni in Marignano, precisamente nell’area compresa tra Via Galilei e Via Crocetta, la nuova raccolta dei rifiuti porta a porta di tipo ‘integrale’, ovvero la raccolta a domicilio di tutte le tipologie di rifiuti: indifferenziato, organico, carta, plastica/lattine e vetro.



Dal 21 settembre saranno rimossi gradualmente tutti i contenitori stradali.



A tutte le famiglie gli incaricati di Hera hanno consegnato nelle scorse settimane il kit standard, composto da contenitori e calendario per la raccolta differenziata: le utenze non presenti in casa potranno ritirare le dotazioni presso lo sportello Hera di Cattolica, in Via C.A. Dalla Chiesa 31, aperto il martedì dalle ore 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 16.30 e dal mercoledì al sabato dalle 8.30 alle 13.