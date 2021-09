Il Porsche Club GT Festival 2021 di scena a Misano il 13-14 novembre

Sport

Il Porsche Club GT conferma l’organizzazione del proprio Festival 2021. Il grande evento “a tutto tondo” dell’adrenalinico monomarca con le Porsche stradali e da corsa che si sfidano a colpi di giri veloci andrà in scena al Misano World Circuit nel weekend del 13-14 novembre. Sempre promosso dal Porsche Club Umbria e ufficialmente riconosciuto da ACI Sport, il primo Porsche Club GT Festival sarà una festa speciale in pista e fuori per tutti coloro che vorranno farne parte e per i vincitori 2021 della serie nazionale. Sul circuito romagnolo il programma “racing” rispecchierà il format vissuto già in campionato durante la stagione, con prove libere e qualifiche al sabato e tre gare alla domenica per un totale di cinque turni da 25 minuti, ospitati nel contesto del Formula X Racing Weekend. Fra le iniziative collaterali, oltre ad annunci e anticipazioni sul 2022 e a momenti esclusivi dedicati ad alcuni protagonisti di spicco della serie, nella serata di sabato si terrà la cerimonia delle premiazioni finali della stagione appena passata, dove sotto i riflettori finiranno in particolare tutti i campioni 2021.



A Misano torneranno dunque protagoniste le Porsche 911, Cayman e Boxster da corsa e stradali suddivise a seconda di modello, età e potenza nelle ormai consolidate categorie DSW 991 Cup e DSW 997 Cup per quanto riguarda le 911 GT3 Cup da pista e nelle classi Goodyear GT3 RS, Tubi Style GT3, Sparco GT, Panta GT4 ed Entry level / Historic per i modelli stradali. Come già avvenuto per il campionato disputato durante i weekend del Gruppo Peroni Race, l’azione in pista del Porsche Club GT Festival 2021 sarà trasmessa in diretta su Ms Motor Tv (canale 229 di Sky) e in web streaming sui canali youtube e facebook. Le iscrizioni sono aperte e prevedono un numero massimo di piloti ammessi, al fine di evitare un numero troppo elevato di vetture che girano in pista contemporaneamente. Ulteriori info su evento e programma seguiranno nelle prossime settimane. Per rimanere costantemente aggiornati è possibile visitare il sito www.porscheclubumbria.com nelle sezioni “Porsche Club GT” e “Porsche Club GT Festival 2021”.