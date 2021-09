Calcio D: Vuthaj ha firmato a Novara, Remedi a Lentigione e Boccaccini a Carpi

Sport

Rimini

| 16:11 - 10 Settembre 2021

Lorenzo Remedi.

Come anticipato ieri il Novara FC ha ufficializzato l'accordo con l’attaccante Dardan Vuthaj. Classe 1995, il giocatore nell’ultima stagione ha messo a segno ben 21 reti in 33 partite nel Rimini. Un elemento dal sicuro valore per la categoria e dal quale il Novara spera di trovare gol importanti. Vuthaj, potrebbe essere già a disposizione per la gara di Coppa Italia in programma domenica, dove la sua nuova squadra se la vedrà contro la Rg Ticino.

Intanto il Lentigione ha tesserato il calciatore Lorenzo Remedi. Il 30enne viareggino esordisce a 19 anni in Serie D, per poi passare al Livorno in Serie B. Dopo l'esperienza in maglia granata, Lorenzo inizia una lunga e brillante carriera in Serie C, giocando con Modena Calcio, Gavorrano, Pro Piacenza, Arezzo, Giana Erminio e Rimini.L'anno scorso torna in Serie D, disputando un bel campionato nelle fila della corazzata Aglianese Calcio 1923 Centrocampista completo, con grande tecnica e personalità, condite da esperienza. L'ingaggio arriva in seguitoal grave infortunio occorso al centrocampista Nicolas La Vigna.

Dopo l'esperienza di Rimini Luca Ricciardi torna nel Lazio e sposa il progetto Insieme Formia. Il centrocampista di Gaeta è stato annunciato dai biancoblù. Ancora senza squadra Motanari e Simoncelli.

Andando a ritroso nel tempo, alla serie C, l'attaccante Alex Buonaventura classe 1986 è un giocatore dell'Osimana (Promozione Marche). Nel a scorsa stagione in Serie D veneta al Campodarsego. Il centrale difensivo classe ‘93 Matteo Boccaccini ha firmato per l'Athletic Carpi allenato da Massimo Bagatti fino al Giugno 2022.