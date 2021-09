San Giovanni: "Parole sul far della sera", proseguono incontri con l'autore

Eventi

San Giovanni in Marignano

| 15:51 - 10 Settembre 2021



Sabato 11 settembre, alle ore 18, l' Arena Spettacoli di San Giovanni in Marignano ospiterà le scrittrici Fiorinda Pedone e Daniela Sapone. Il confronto tra le due autrici verrà moderato da Alessandro Fiocca, giornalista del Corriere.



Fiorinda Pedone vive ad Anghiari, in provincia di Arezzo ed ha pubblicato tre libri: "I fiori di Fiorinda", "Arteinemozione" e "La poesia in testa". Si occupa di formazione in ambito scolastico, è un’insegnante di yoga per bambini e un’operatrice olistica esperta di mindfulness, certificata nella gestione delle emozioni e in scrittura autobiografica.

Conduce gruppi e laboratori in vari luoghi d’Italia di scrittura meditativa, scrittura e poetica autobiografica.



Sabato 11 settembre presenterà “Due volte vita. Il coraggio di ricominciare”, edito da Armando Editore. Si tratta di un libro di carattere autobiografico, con una forte componente motivazionale. é un viaggio introspettivo che mira a coinvolgere le persone in una visione più ampia della vita, dove le sfide assumono un carattere decisivo per la crescita personale.



“Credo possa essere di grande aiuto per chi in un modo o nell’altro si trova intrappolato dentro il passato e non sa come uscirne, per quelle persone che hanno voglia di ricominciare, anche se l’esistenza le ha ferite profondamente, per le famiglie che hanno incontrato la morte di un figlio/a, per chi si sente prigioniero e vittima degli eventi, per coloro che desiderano incontrare se stessi/e attraverso i riflessi di una lettura che da personale diventa universale.”



Daniela Sapone è nata a Roma, dove ha vissuto fino all’età di otto anni, per poi trasferirsi a Bruxelles, rimanendovi per 12 anni: “L’incontro con la Romagna è avvenuto per caso. In vacanza, appena sedicenne, mi sono innamorata di un ragazzo romagnolo. E’ un classico, tanti amori estivi, nati così, quasi per gioco, si sono poi trasformati in unioni durature… sono passati 44 anni…”.



Sabato 11 presenterà il suo secondo libro, “Una forestiera a Misano. In zir per la Romagna”, ed. La Piazza, dedicato alla scoperta del territorio romagnolo insieme ai personaggi famosi che lo hanno vissuto e attraversato: "Misano è stata la prima cittadina che mi ha accolto dal mio arrivo da Bruxelles e ci sono rimasta per quattordici anni [...] Misano ha però un territorio più grande che si sviluppa maggiormente all’interno e attraverso le mie interviste a personaggi del luogo ho scoperto delle cose veramente belle e interessanti. C’è un’intervista a Dodi Battaglia, dei Pooh, che ha un legame affettivo molto stretto con Misano e ci viene spesso. Ci sono curiosità e tanto altro. La seconda parte del libro è dedicata ai vicini di casa: Riccione, Cattolica, San Clemente, San Giovanni in Marignano e Coriano. La visita alla Tenuta Mara di San Clemente mi ha molto emozionato, come pure scoprire San Giovanni fra streghe filtri e pozioni e Coriano con le sue leggende. La terza parte è “in zir per la Romagna” con un’intervista a Riccarda Casadei, figlia di Secondo, che mi ha raccontato con grande commozione la vita del suo papà e poi Saludecio con i suoi murales, Mondaino e Montegridolfo. Montefiore e la città di Federico Fellini. Un salto a Santarcangelo con storie e leggende e poi Pennabilli e Tonino Guerra, San Mauro Pascoli e il testo di Montetiffi, Sogliano al Rubicone e Sarsina fra esorcismi e commedie plautine". Una parte del ricavato del libro sarà donato ad una bambina gravemente ammalata di un morbo molto raro, Cdkl5, che conta pochissimi casi al mondo.



Al termine delle presentazioni verrà offerta ai presenti una degustazione di vino e olio da Az. Agricola fattoria Poggio San Martino e Frantoio Oleario Bigucci.