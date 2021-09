Speciale show cooking a Le Befane con la chef riminese Cristina Lunardini

Attualità

| 15:41 - 10 Settembre 2021

Metti un giorno a pranzo a Le Befane con la chef Cristina Lunardini. È successo giovedì 9 settembre 2021 quando la famosissima chef riminese, conduttrice sul canale Alice di Sky di fortunate trasmissioni come "Romagna mia" e "Le mani in pasta", è stata protagonista a Le Befane Shopping Centre di Rimini di uno Show Cooking spettacolare che ha visto l'assistenza ai fornelli anche del direttore del centro commerciale Massimo Bobbo, atto finale di un contest promosso sui canali social del centro commerciale che ha coinvolto ben oltre 120 ricette, proposte da altrettanti aspiranti chef. Ma andiamo con ordine.



Il contest promosso da Le Befane Shopping Centre chiedeva di condividere e taggare sul profilo Facebook del centro commerciale una ricetta: tre di queste sarebbero poi state selezionate da chef Lunardini per l'evento finale che prevedeva Show Cooking con invito a pranzo per i vincitori del contest. Cristina Lunardini ha così visionato le oltre 120 ricette e ha decretato le vincitrici - tutte donne:



Sara Violanti, che ha proposto un uovo pochè con funghi, nocciole e chips di zucca;

Anna Maria Chiarenza, che ha proposto un tortino di riso integrale con zucchine e gamberi profumato al pesto di basilico

Chiara Del Bianco, selezionata per la paella di pesce, un viaggio tra gusto e sapore da Valencia alla Romagna



Ciascuna di loro ha quindi vinto un invito a pranzo per due persone e si sono ritrovate giovedì 9 settembre 2021 a Le Befane, dove hanno potuto assistere e assaggiare i piatti preparati davanti ai loro occhi dalla chef Cristina Lunardini, che si è potuta avvalere di Massimo Bobbo, direttore de Le Befane Shopping Centre, in veste straordinaria di sous chef e sommelier. L'evento diventerà presto una clip che verrà trasmessa su TeleRomagna.