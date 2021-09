Inaugurato al parco Fellini di Rimini il grande festival dedicato alla bicicletta

Attualità

Rimini

| 15:32 - 10 Settembre 2021

Il momento del taglio del nastro dell'edizione 2021 dell'Italian Bike Festival.



Ha preso il via questa mattina (venerdì 10 settembre), al Parco Fellini di Rimini, la IV edizione di Italian Bike Festival, la più importante manifestazione italiana dedicata al mondo della bici, tra i principali appuntamenti continentali per il settore del ciclo. Al taglio del nastro presenti, insieme agli organizzatori, Andrea Gnassi, sindaco di Rimini e presidente di Visit Romagna, gli assessori Mattia Morolli e Roberta Frisoni, Emanuele Burioni, direttore Apt Servizi Emilia Romagna.



Più di 400 i brand presenti nell’area espositiva di oltre 50.000 mq, che presenteranno al pubblico fino a domenica le novità del mercato per il 2022. Nell'ambito del festival torna, dopo il successo dello scorso anno, anche la CargoBike Revolution, una pedalata nella città di Rimini per promuovere l’utilizzo delle cargo bike in città.



Ampio spazio anche al cicloturismo e alla vacanza attiva con il Bike Tourism Village. Al festival farà il suo ritorno la 'Malatestiana', la cicloturistica che accompagna i partecipanti nell'entroterra riminese mentre debutterà la «Dolce Vita» che da Torre Pedrera di Rimini arriva a Riccione.