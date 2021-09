A Riccione fa tappa la pedalata in memoria di Dante Alighieri

Attualità

15:25 - 10 Settembre 2021

L'assessore Caldari (a sinistra) consegna una stampa dedicata all’evento.



Riccione tappa della “Pedalata Napoli – Firenze” dedicata a Dante Alighieri. La manifestazione organizzata dalla associazione La storia in bici, in programma dal 3 al 12 settembre, è arrivata questa mattina (venerdì 10 settembre), alle nove, in piazzale Roma.



Ad accogliere i cicloturisti l’assessore a Turismo e Sport, Stefano Caldari che ha ricevuto in dono una stampa in serie limitata dedicata all’evento. La carovana di ciclisti era diretta a Ravenna – Castenaso per un totale di 127 chilometri. Un percorso ciclo -turistico promosso per coniugare la passione per il ciclismo ai progetti di natura storico -culturale. Quest’anno l’iniziativa, collegata alle grandi celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante, attraversa varie città e paesi italiani di cui oltre Napoli, Sessa Aurunca e Isernia, Agnone e Sulmona, Grotte di Frasassi e Fonte Avellana nel pesarese, e Riccione. Ultima tappa in onore del sommo poeta Firenze sabato 11 settembre. La tappa di a Riccione di questa mattina è stata preceduta giovedì da una serata conviviale con il professore e studioso di Dante, Angelo Chiaretti che ha intrattenuto i ciclisti con la storia goliardica di Dante in Romagna. Agli organizzatori, per suggellare la vicinanza tra manifestazioni sportive dedicate al ciclismo è stata donata la maglia della Ride Riccione.