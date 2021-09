Studenti di San Marino, ok ingresso in università italiane con green pass del Titano

Attualità

Repubblica San Marino

| 15:11 - 10 Settembre 2021

Foto di repertorio.

Gli studenti vaccinati a San Marino e in possesso del Green Pass rilasciato dall'autorità sanitaria sammarinese hanno libero accesso alle università italiane. Lo precisano il governo sammarinese e quello italiano, dopo alcune segnalazioni di casi di studenti respinti all'ingresso degli atenei. Questo fino al 15 ottobre: entro questa data è attesa infatti una circolare, del Ministero della Salute, specifica sul caso dei cittadini sammarinesi vaccinati con il siero Sputnik, che è in attesa di riconoscimento da parte dell'Agenzia europea per i medicinali. La circolare sarà adottata in coerenza con l'indicazioni dell'Ema stessa.