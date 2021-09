Sciopero sanità di 24 ore, incrocia le braccia il personale del pubblico e del privato

Sanità

Rimini

| 14:42 - 10 Settembre 2021

Sciopero della sanità dalle 8 del 13 settembre alle 8 del 14.

Sciopero proclamato dall'associazione sindacale Fisi (Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali) per 24 ore nel settore sanità. Lo stop dalle 8 di lunedì 13 settembre alle 8 di martedì 14 settembre, come comunicato dall'Ausl Romagna. Lo sciopero riguarda tutti i lavoratori pubblici e privati e liberi professionisti. Nella giornata dello sciopero saranno assicurati i servizi pubblici essenziali, nel rispetto della vigente normativa, attraverso l’individuazione dei contingenti minimi di personale a garanzia delle prestazioni indispensabili e non dilazionabili.