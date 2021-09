Cantiere poetico per Santarcangelo, gli eventi: Pacifico in concerto e un incontro sul fenomeno degli Hikikomori

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 14:34 - 10 Settembre 2021

Spettacolo hikikomori.

Le giornate di sabato 11 e domenica 12 accoglieranno gli ultimi eventi del Cantiere poetico per Santarcangelo. Verrà svolto il laboratorio per adulti e ragazzi “Senza poesia non c’è città. Strade Maestre. Camminare, ascoltare, guardare, respirare. Scrivere.” a cura di Gianluigi Gherzi, Erika Grillo e Cristiano Sormani Valli, che presenteranno percorsi di poesia in movimento per raccontare la città di Santarcangelo.



Nei due pomeriggi dalle ore 16 alle ore 19 all’Ufficio Iat ci saranno due performance musicali: sabato “Grand Coda”, maratona musicale dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Lettimi” di Rimini, mentre domenica, sempre dalle 16 alle 19, Strumento maestro musiche suonate da Lorenzo Fragassi.



Sabato 11 settembre alle ore 16 allo Sferisterio, nello spazio di Cactus Cafe “Un giorno lungo un libro”, si svolgerà la presentazione di alcuni libri con Gigi Riva, Francesca Serafini, Michele Marziani, Francesco Gabellini, con il coordinamento di Pier Angelo Fontana.

In serata, alle ore 21.30 allo Sferisterio, l’atteso concerto di Pacifico “Un anno che pare sognato”.



Domenica 12 settembre sarà dedicata interamente agli adolescenti. In Italia da alcuni anni stiamo assistendo ad un nuovo fenomeno che li colpisce: l’hikikomori o ritiro sociale volontario. Un disagio sempre più diffuso ma ancora poco conosciuto, che mette a dura prova i ragazzi, le loro famiglie e le istituzioni.

Il Cantiere propone l’incontro Hikikomori: i ragazzi che si ritirano in casa, che si svolgerà in sala consiliare alle ore 17 in collaborazione con l’Associazione Hikikomori Italia: parteciperanno Elena Carolei, presidente di Hikikomori Italia Genitori, Mirco Ciavatti, psicologo e psicoterapeuta, Gioacchino Cappelli, autore e interprete dello spettacolo teatrale Io, nessuno, che andrà in scena la sera di domenica alle 20 al Teatro Il Lavatoio.



Inoltre, tutte le sere dall’8 al 12 settembre allo Sferisterio, Cactus Cafe presenta "Unique, Il fascino dell’esperienza": un servizio food e beverage con proposte di dj set: sabato 11 ospiterà il dj set di Matteo Pignataro e live di Tak-Oner; domenica 12 Andy McFarlane 2 Man Band live.



I posti sono limitati, quindi è necessaria la prenotazione per tutti gli appuntamenti (con ingresso a contributo libero): è possibile prenotare i biglietti su www.cantierepoetico.org. Per accedere si dovrà presentare il Green Pass. I posti non sono numerati e l'entrata del pubblico sarà consentita 30 minuti prima dell'inizio degli incontri e degli spettacoli.