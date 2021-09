Calcio Promozione: Bellaria supera 1-0 il Sant'Ermete, decide Meluzzi

Sport

Bellaria Igea Marina

| 18:04 - 12 Settembre 2021

Sfida Bellaria Igea Marina - Sant'Ermete.



Il Bellaria Igea Marina inizia la stagione con una vittoria a spese del Sant'Ermete. Decide ii gol di Meluzzi al 51'. Gara tirata ed equilibrata: ospiti propositivi, ma a secco di reti, locali in difficoltà nel primo tempo, ma dopo il gol bravi a difendere il vantaggio, con un brivido finale, quando il Sant'Ermete ha sfiorato il pareggio grazie ai subentrati Sartini e Benvenuti.



Prima occasione per i "verdi" al 13: Kapitonov mette in mezzo rasoterra, la palla supera Ramenghi e attraversa tutta l'area piccola senza trovare deviazioni. Al 22' Vukaj serve Marconi, tiro dal limite che Ramenghi respinge. Al 31' prodigioso recupero di Zanotti su Kapitonov pronto a segnare il gol del vantaggio. Tre minuti dopo Tentoni dal limite, palla di poco fuori alla sinistra di Ramenghi. Al 39' squillo di Meluzzi, ma il suo rasoterra è facilmente parato da Donini. Cinque minuti dopo splendido diagonale di Fuchi respinto dal palo. Nel recupero del primo tempo Bua, da poco in campo per l'infortunio di Vitali, sfiora il gol dell'ex con una conclusione velenosa che termina a lato alla destra di Donini.



Nella ripresa il Bellaria trova il gol grazie a un tap-in di Meluzzi, servito da un cross rasoterra di Cocco. I locali si difendono bene dal ritorno degli avversari e sprecano la palla del raddoppio al 72': corner battuto da sinistra da Facondini, Ceccarelli fa sponda di testa per Bua, che ancora di testa mette alto. Doppia chanche per il Sant'Ermete con D'Elia, che prima manca la conclusione di testa da posizione favorevole, poi si fa anticipare dalla pronta uscita di Ramenghi sul filtrante di Vukaj. In pieno recupero il Sant'Ermete sfiora il pareggio: Benvenuti scambia con Sartini e da pochi passi si fa ipnotizzare da Ramenghi.



Bellaria Igea Marina - Sant'Ermete 1-0



BELLARIA: Ramenghi, Paganelli, Venturi (46' Grossi), Fusi, Zanotti, Ceccarelli, Chiussi (90' Pruccoli), Cocco; Vitali (45' Bua), Facondini, Meluzzi (81' Marchini).

In panchina: Mignani, Bottini, Arfilli, Mazzarella, Franciosi.

All. Fusi L.

SANT'ERMETE: Donini, Betti, Rossi (80' Benvenuti), Tentoni (75' Contadini), Baffoni; D'Elia, Kapitonov (60' Sartini), Marconi; Mezgour, Vukaj, Fuchi (72' Marcaccio).

In panchina: Dall'Ara, Amaduzzi, Bonifazi, Righetti, Baca.

All. Pazzini.



ARBITRO: Riccardi di Rimini (Assistenti Zampaglioni e Gagliardi di Cesena).

RETI: 51' Meluzzi.

NOTE:ammoniti Zanetti, Ceccarelli, Tentoni. Corner 2-3.