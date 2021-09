Rimini calcio: al via la campagna abbonamenti in un video che esalta la città

Sport

Rimini

| 14:11 - 10 Settembre 2021



Lo stadio Romeo Neri, ma anche la piazzetta dell'acqua del Ponte di Tiberio, l'arco d'Augusto e la spiaggia. Il filo conduttore è naturalmente il pallone: il video, pubblicato dal Rimini Calcio sui propri social, ha già ottenuto un alto numero di visualizzazioni e pareri positivi da tifosi e appassionati. Così la società biancorossa ha lanciato la propria campagna abbonamenti, quella della ripartenza post Covid, in un campionato di Serie D che, lasciateci usare una frase fatta, è come una C2 per la presenza di piazze ambiziose come Rimini, Forlì, Prato, Ravenna e la stessa Aglianese. Tra nove giorni i ragazzi di mister Gaburro saranno impegnati nella prima gara di campionato: al Neri sarà subito una gara di alta classifica con il Prato.