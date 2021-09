Alla scoperta dei legami tra piante e insetti, open day al vivaio I due riccioli verdi

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 13:16 - 10 Settembre 2021



Domani (sabato 11 settembre) presso il vivaio "I due riccioli verdi", sulla via Trasversale Marecchia a San Martino dei Mulini, si terrà l'evento "alla scoperta dei legami tra piante e insetti", una giornata a ingresso gratuito con laboratori, interventi di professionisti del settore, spettacoli teatrali con musica e open bar.



IL PROGRAMMA



Ore 10 Gev Guide Ecologiche Volontarie)

“Scopriamo il meraviglioso mondo degli insetti”

Introduzione agli insetti con l'osservazione di esemplari veri



Ore 10.30 Marco Greggi del vivaio Centroflora

“Api e piante, una simbiosi perfetta”

Approfondimenti su insetti impollinatori e la loro relazione con le piante



Dalle 10.30 laboratori per bambini

“Conoscerli per amarli: costruiamo un insetto”

con le Guide Ecologiche Volontarie

È necessaria la prenotazione allo 0541-758907

Max 10 bambini per turno



Ore 11.30 Marco Moretti (attore) in “L’uomo che piantava i semi”. Spettacolo teatrale e musica dal vivo con Michele Montali



Ore 15.30 Andrea Bianchi apicoltore

“L’alveare: il superorganismo in simbiosi con le piante”



Dalle 16 alle 18 Laboratori per bambini

“La cera: realizziamo candele” con Andrea Bianchi e Marco Censi

“L’Hotel degli insetti” con la Casa delle Farfalle

È necessaria la prenotazione allo 0541-758907

Massimo 15 bambini per turno



Ore 16.30 Marco Greggi

“Api e piante, una simbiosi perfetta”

Approfondimenti su insetti impollinatori e la loro relazione con le piante



Ore 17.30 Matteo Bellavista (dottore agronomo)

“Ad ognuno il suo: differenti approcci alla patologia vegetale”



Ore 18.15 lancio delle coccinelle



Ore 18.30 replica de "L'uomo che piantava i semi"