Calcio Eccellenza: la ROSA del Victor San Marino. L'esordio con l'Alfonsine

| 12:44 - 10 Settembre 2021

La rosa del Victor San Marino.

Dopodomani (domenica 12 settembre), alle 15.30, il Victor San Marino debutterà nel campionato di Eccellenza al comunale Nostini di Sant'Alberto (Ravenna), contro l'Alfonsine. Ieri (giovedì 9 settembre) la squadra è stata presentata al World Trade Center.



Tra i biancazzurri presenti in rosa, spiccano senz’altro il centrocampista e capitano Mario Barone (Matese, Albalonga, Sambenedettese e Fondi sono alcune delle squadre in cui ha militato durante la sua lunga carriera), i difensori centrali Antonio De Queiroz (brasiliano con passaporto italiano, ha già giocato nel Belpaese) ed Emiliano Pedrazzini (ex Triestina, Lupa Roma e Frosinone), l'attaccante Matteo Prandelli (vanta grande esperienza nella serie D italiana e due campionati nella serie B del Belgio), il terzino sinistro Benjamin Boccioletti (ex Savoia, Fano, Vis Pesaro e Adriese) e il portiere Gianmarco Pazzini (ex Savignanese, Rimini, Giacomense e Castellarano).



Tre dei giocatori del Victor San Marino allenato da Gianni D’Amore, ossia Filippo Santi, Samuel Pancotti e Thomas Rosti, sono persino nel giro dell’Under 21 di San Marino.



Da tenere d’occhio anche qualche giovane italiano di belle speranze come l’esterno destro di centrocampo Lorenzo Pastorelli (proveniente dal Cesena Primavera), i centrocampisti centrali Matteo Morelli (cresciuto nelle giovanili della Vis Pesaro) e Leonardo Albonetti (arrivato in Forlì a titolo temporaneo per una stagione), il trequartista Mattia Gaudenzi (anche lui prodotto delle giovanili della Vis Pesaro) e l’attaccante Giordano Bardeggia (scuola San Marino, Inter e Cesena nonché ex giocatore di Reggiana, Sangiustese, Real Giulianova, Marignanese Cattolica, Tropical Coriano e Sasso Marconi).



LA ROSA

Gianmarco Pazzini (classe 1990, dalla Savignanese), Simone Barducci (2001, in prestito dal Forlì) e Nicolò Battistini (1999).: Federico Ferri (2002, dal Fano), Matteo Luvisi (2003, San Marino Academy), Antonio De Queiroz (1990, dall’Estrela do Norte Futebol Clube), Thomas Rosti (2001, dalla Del Duca Grama), Filippo Santi (2001, da La Fiorita), Benjamin Boccioletti (1999, dal Savoia), Loris Mannarino (2002, dal Sasso Marconi) e Emiliano Pedrazzini (1998, dal Falaschelavinio).Mario Barone (1984, dal Matese), Luca Castagnoli (2001, dal Medicina), Mattia Gaudenzi (2001, dalla Vis Pesaro), Matteo Morelli (2002, dalla Vis Pesaro), Lorenzo Pastorelli (2001, dal Cesena), Tommaso Argenziano (2004, da San Marino Academy), Leonardo Albonetti (2000, in prestito dal Forlì) e Federico Giovanni Bergnesi (2002, dal Cattolica).Giordano Bardeggia (2000, dal Sasso Marconi), Riccardo Michelucci (2003, dal San Marino Academy), Samuel Pancotti (2000, da La Fiorita), Abdul Zabre (2001, in prestito dal Forlì) e Matteo Prandelli (1988, dal Rieti).