Coriano, modificato il regolamento per l'erogazione dei contributi

Attualità

Coriano

| 12:12 - 10 Settembre 2021

Beatrice Boschetti (assessore alle politiche socio educative).

Nella seduta del 1 settembre 2021 il Consiglio Comunale di Coriano ha approvato le modifiche al regolamento per l'erogazione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici a cittadini, imprese e Enti del Terzo settore.

Le modifiche hanno l'obiettivo di rendere più flessibile l'individuazione dei criteri di accesso ai bandi e adattarli alle diverse finalità per le quali i contributi possono essere erogati. In tal modo sarà possibile rispondere in maniera appropriata e tempestiva anche alle situazioni di emergenza ed erogare quei sostegni economici che, come abbiamo avuto modo di verificare in questi 2 anni di pandemia, sono stati spesso fondamentali per il supporto di cittadini ed imprese.

Beatrice Boschetti (assessore alle politiche socio educative): “E' richiesto sempre più spesso all'attività pubblica di agire velocemente proprio per far fronte a situazioni emergenziali. Pertanto le amministrazioni sono chiamate a dotarsi di strumenti adeguati per rispondere a questa nuova sfida, semplificando quanto più possibile gli strumenti regolamentari di cui sono dotati e che rappresentano uno degli strumenti di lavoro necessari.”