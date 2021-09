Piadina in festa a Bellaria Igea Marina tra cultura e mercato agroalimentare e artigianale

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 11:58 - 10 Settembre 2021

Dopo il primo weekend del mese, che ha aperto il settembre di Bellaria Igea Marina con l’ultimo appuntamento sportivo firmato Kiklos e con l’apprezzatissimo “Gusto del porto” dedicato alle specialità marinare, gastronomia e non solo saranno ancora protagonisti nei prossimi giorni. Con l’importante novità di Miss Mamma Italiana, evento di caratura nazionale che vedrà incoronare la vincitrice nella centralissima e rinnovata piazza Don Minzoni.



La 18^ edizione della Festa della Piadina (sottotitolo ‘la pis un po’ ma tot’), patrocinata dal Consorzio ‘IGP Piadina Romagnola’, si aprirà oggi, venerdì 10 settembre e si protrarrà sino a domenica, con il mercato agroalimentare e dell’artigianato lungo l’Isola dei Platani (venerdì dalle 15.00, sabato e domenica dalle 10.00), il mercatino serale di artigianato di via Perugia, l’apertura straordinaria dei poli museali cittadini, numerosi appuntamenti culturali e, soprattutto, le attese piadinerie, ben sette, distribuite lungo il centro città: aperte venerdì dalle 18.00 e nel weekend dalle 12.00, sono pronte a deliziare i palati, tra sapori tradizionali e abbinamenti insoliti per il celebre “pane di Romagna”.



La Romagna dei Libri.



Sul fronte della cultura, il fine settimana sarà impreziosito anche dagli appuntamenti della rassegna “La Romagna dei Libri”, manifestazione promossa annualmente dalla Biblioteca Comunale Alfredo Panzini ed incentrata su editori ed autori del territorio. Si parte oggi alle 18.00 con la presentazione del libro “E poi arriva quel giorno” della bellariese Lara Stacchini; in serata, l’incontro con Ennio Grassi e Gabriele Bianchini sul tema “Realtà sociale e immagini dell’oltretomba in Romagna attraverso le poesie di Giustiniano Villa”. Doppio appuntamento anche sabato: alle 18.30 la presentazione di “Dante in Romagna. Mito, leggende, aneddoti, tradizioni popolari e letteratura dialettale” di Eraldo Baldini con intervento di Giuseppe Bellosi; alle 19.45 quella di “Giovanni Pascoli. Antologia Cosmica e del mistero impenetrabile” di Fulvio Gridelli, alla quale interverranno Loretta Nucci e Matteo Montemaggi. Si chiude domenica con la presentazione di “Almanacco Fellini” di Annamaria Gradara alle 18.30 e la presentazione del libro (con cd) “Abbasso l’acqua, evviva il vino!! Canti satirici e d’osteria. Con un profilo biografico dell’Uva Grisa - gruppo di musica etnica e tradizionale della Romagna” di Gualtiero Gori (ore 21.00). Tutti gli appuntamenti si terranno in piazzetta Fellini, nel cuore dell’Isola dei Platani.